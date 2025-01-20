Siirt'te 'Yılın Kareleri' Oylaması Yapıldı - Son Dakika
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Siirt'te 'Yılın Kareleri' Oylaması Yapıldı

Siirt\'te \'Yılın Kareleri\' Oylaması Yapıldı

Siirt'te gazeteciler, AA'nın 2024 yılına damga vuran fotoğraflarını oyladı, kazananlar belirlendi.

20.01.2025 17:16
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Siirt'te gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kentte görev yapan gazeteciler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Siirt Gazeteciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Atilla Durak, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin Hayaleti" karesini seçti.

Durak, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av Peşinde", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece Nöbeti", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece", "Spor" kategorisinde ise Cemal Yurttaş'ın "Gitme Dur" fotoğraflarını tercih etti.

Siirt'te Son Söz Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İsmail Çelik de "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi Silinirken" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can" fotoğrafını oylayan Çelik, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule", "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen" fotoğraflarını seçti.

Siirt Gazetesi Yazı işleri Müdürü Yusuf Salih Arıtürk de "Özgür Suriye" kategorisinde Hüseyin Nasır'ın "Yola Devam," ile "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av Peşinde" karelerine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hayat Devam Edecek" karesini seçen Arıtürk, "Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun Peşinde" ve "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk Bakış" fotoğraflarını tercih etti.

Siirt'te Son Söz gazetesi muhabiri Şeyma Nur Nas da "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Costas Baltas'ın "Kanıksamış", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Patlama Anı" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Lokman Vural Elibol'un "Sel Eğlencesi" karelerini seçti.

Nas, "Spor" kategorisinde de tercihini Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafından yana yaptı.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Güncel, siirt, Yaşam, Spor, Son Dakika

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