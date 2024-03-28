Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında "Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yapılan toplantıda, seçimle ilgili mevzuat ve genel esaslar, seçim öncesi sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri, seçim propagandalarında uyulması gereken yasal sorumluluklar ve seçim günü yasakları ile ilgili konular görüşüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Siirt'te seçimlerin huzur ve güven içerisinde tamamlanması için her türlü tedbirlerin alındığını belirtti.
Seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerin hassasiyetle yürütüldüğünü kaydeden Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın seçme ve seçilme haklarını huzur ve güven içinde hiçbir baskı altında kalmadan ve hiçbir yönlendirmeye maruz bırakılmadan, kendi özgür iradeleri ile hoşgörü içerisinde oy kullanmalarının tesisi için her türlü güvenlik tedbirini alıyoruz." dedi.
Toplantıya, il ve ilçe yetkilileri katıldı.
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