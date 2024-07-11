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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Asiye Gürlek ve kurum personelini kabul etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızılkaya, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Gürlek ve beraberindeki kurum personeli ile makamında görüştü.

İl genelinde yürütülen nüfus hizmetleri hakkında bilgi alan Kızılkaya, Dünya Nüfus Günü'nü tebrik ederek, Gürlek ve kurum personeline başarılı çalışmalar diledi.

??????????????Kızılkaya, eski nüfus cüzdanlarını değiştirmeyen vatandaşların yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için randevusuz olarak en yakın nüfus müdürlüklerine başvurabileceklerini hatırlattı.