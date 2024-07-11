Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Asiye Gürlek ve kurum personelini kabul etti - Son Dakika
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Asiye Gürlek ve kurum personelini kabul etti

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Asiye Gürlek ve beraberindeki kurum personeli ile bir araya geldi. Kızılkaya, görüşmede il genelinde yürütülen nüfus hizmetleri hakkında bilgi aldı ve Gürlek ile kurum personeline başarılı çalışmalar diledi. Ayrıca, Kızılkaya, eski nüfus cüzdanlarını değiştirmeyen vatandaşların yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için randevusuz olarak en yakın nüfus müdürlüklerine başvurabileceklerini hatırlattı.

11.07.2024 14:33
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Asiye Gürlek ve kurum personelini kabul etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızılkaya, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Gürlek ve beraberindeki kurum personeli ile makamında görüştü.

İl genelinde yürütülen nüfus hizmetleri hakkında bilgi alan Kızılkaya, Dünya Nüfus Günü'nü tebrik ederek, Gürlek ve kurum personeline başarılı çalışmalar diledi.

??????????????Kızılkaya, eski nüfus cüzdanlarını değiştirmeyen vatandaşların yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için randevusuz olarak en yakın nüfus müdürlüklerine başvurabileceklerini hatırlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Asiye Gürlek ve kurum personelini kabul etti - Son Dakika

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