Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfına vekalet yoluyla bağışladı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Türkiye Diyanet Vakfının "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla başlattığı vekaletle kurban organizasyonuna destek sundu.
Kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışlayan Kızılkaya, bağış makbuzunu İl Müftüsü Şakir Pinal'dan aldı.
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