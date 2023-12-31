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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya Yeni Yıl Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yeni yıl dolayısıyla sevincini ve heyecanını dile getirerek, Siirt'in sosyoekonomik ve kültürel yönden kalkınması için kararlılıkla devam eden çalışmalara vurgu yaptı. Vali Kızılkaya, birlik ve beraberliğin korunması, kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve ülkeye sahip çıkılması gerektiğini belirtti ve şehitlere rahmet, gazilere saygı dileklerini iletti.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya Yeni Yıl Mesajı Yayımladı
31.12.2023 - 15:58,
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, yeni yıla girmenin sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Her yeni yılın yeni hedeflere, mutlu ve müreffeh yarınlara ulaşmak için taze başlangıçlar ve yepyeni fırsatlar sunduğunu dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Tarihi geçmişi ve zengin kültürel yapısı ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan huzur ve güven şehri Siirt'te önceki yılda başlatılan projeleri tamamlamak, ili sosyoekonomik ve kültürel yönden kalkındırmak, layık olduğu gelişmişlik düzeyine ulaştırmak için kararlılıkla sürdürülen çalışmalar, 2024'te de artarak kararlılıkla devam edecektir. Bu anlamda en büyük hedefimiz, huzur, kardeşlik ve hoşgörü kenti ilimizin her alanda daha mutlu insanların yaşadığı bir il haline gelmesini sağlamaktır. Bugün bulunduğumuz tarihi dönemeçte millet olarak bizlere düşen, birlik ve beraberliğimizi korumak, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmek ve bu ülkeye en iyi şekilde sahip çıkmaktır. Bu duygularla, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de saygıyla yad ediyorum."

Kaynak: AA
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