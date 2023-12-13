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Siirt Valisi, şiddete maruz kalan doktora geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Siirt Valisi, şiddete maruz kalan doktora geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, bir hastasının fiziksel şiddetine maruz kalan psikiyatri uzmanı Dr. Ergül Çakan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Vali Kızılkaya, olayı kınayarak saldırının failinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın titizlikle takip edildiğini belirtti.

Siirt Valisi, şiddete maruz kalan doktora geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
13.12.2023 - 19:23,
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, bir hastasının fiziksel şiddetine maruz kalan psikiyatri uzmanı Dr. Ergül Çakan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümünde yaşanan şiddet olayı sonrasında Uzman Dr. Çakan'ı görev yaptığı hastanede ziyaret etti.

Dr. Çakan ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Kızılkaya, daha sonra İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür ve Başhekim Uzman Dr. Çağdaş Kaynak'tan da bilgi aldı.

Kızılkaya, sağlık alanında hizmet veren çalışanlara yönelik şiddet girişimlerinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Saldırının faili gözaltına alınmış olup olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olay tüm detaylarıyla titizlikle takip ediliyor. Her zaman yanınızdayız, arkanızdayız. Saldırıya maruz kalan doktorumuza ve tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu çirkin olayı şiddetle kınıyoruz."

Vali Kızılkaya, daha sonra hastanede incelemelerde bulundu, hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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