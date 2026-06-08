Siirtli Güreşçiler Avrupa\'da Madalya Kazandı

BULGARİSTAN'da düzenlenen U15 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Siirtli kadın milli güreşçiler Yağmur Minaz 33 kiloda gümüş, Damla Beyan 36 kiloda bronz madalya kazandı.

Kars'ta düzenlenen U15 Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde şampiyon olarak milli takıma seçilen Yağmur Minaz ile Damla Beyan, Bulgaristan'ın Samokov kentinde 20-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen U15 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıktı. Şampiyonada 33 kiloda mücadele eden Yağmur Minaz gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi olurken, 36 kiloda yarışan Damla Beyan bronz madalyanın sahibi olarak Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

SPORCULARIN 6'SI MADALYA KAZANDI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Milli Takım Güreş Antrenörü Şenay Kaya, sporcularının elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını belirterek, "Mayıs ayında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Sporcularım Damla Beyan ve Yağmur Minaz madalya kazandı. Ülkemizi temsil eden 10 sporcumuz vardı. Bu sporcuların 6'sı madalya elde etti. Madalya kazanan sporculardan ikisi Siirtliydi. Kendileriyle gurur duyuyorum. Emeklerinin karşılığını aldılar" dedi.

'KADIN GÜREŞİNDE İLKLERE İMZA ATIYORUZ'

Milli güreşçi ve Avrupa Şampiyonu Evin Demirhan Yavuz ise "Siirt'te kadın güreşinde gerçekten ilklere imza atıyoruz. Küçük yaş gruplarında Türkiye'de büyük ses getiren başarılar elde ettik. Şenay Hoca'mız öğrencileriyle birlikte Türkiye şampiyonu oldu ve kendisi de 'En centilmen antrenör' seçildi. Sporcuların çalışmalarını yakından takip ettim. Çok iyi çalıştılar, çok emek verdiler ve büyük fedakarlık gösterdiler. Bunun karşılığında hem Türkiye'de hem de Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılar elde ettiler. Milli takım kadrosunda yer alan 10 sporcudan ikisinin Siirt'ten olması başlı başına büyük bir başarıdır. Bu iki sporcumuz da madalya kazandı. Birisi final oynadı, diğeri bronz madalya aldı. Açıkçası ikisinden de şampiyonluk bekliyorduk. Yağmur'un ilk yılı olmasına rağmen Avrupa'da final yapması çok önemliydi. İnanıyorum ki ilerleyen yıllarda büyükler kategorisinde Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil edecekler. Siirt'te böyle bir yapının oluşması ve küçük yaşlardaki kızlarımızın bu başarıları elde etmesi beni çok gururlandırıyor. Damla daha önce Türkiye'deki başarılarında uluslararası arenada da başarılı olacağının sözünü vermişti. Bugün onun gelişimini görmek ve takip etmek bizleri mutlu ediyor. Şenay Hoca'mızla birlikte bu takımın gelecekte Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda ülkemizi çok iyi temsil edeceğine inanıyorum. İsimlerini altın harflerle yazdıracaklarına inanıyorum. Emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'EVİN ABLAMIN İZİNDEN GİTMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Avrupa üçüncüsü Damla Beyan da "Nisan ayında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldum. Mayıs ayında da Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldum. Bana destek veren aileme ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Özellikle Şenay Hocama, Dilan Ablama, Vesile Hocama ve Evin Ablama teşekkür ediyorum. Evin Ablamın izinden gitmeye devam edeceğim" dedi.

'DAMLA ARKADAŞIM BENİ TEŞVİK ETTİ

Yağmur Minaz ise güreşe başlamasında Damla Beyan'ın etkili olduğunu belirterek, "Damla arkadaşım beni güreşe yönlendirdi ve teşvik etti. Ben de güreşi sevdim. Güreşe başladığım ilk günden itibaren antrenmanlarıma düzenli şekilde devam ettim ve daha hırslı çalıştım. Türkiye şampiyonu oldum, ardından Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Avrupa'da da derece elde ederek ikinci oldum. Buradan bana emek veren Şenay Hocama çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.