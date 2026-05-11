Siirtli Öğrenciler Roketle TEKNOFEST'te Birincilik Peşinde

Siirt Bilim ve Sanat Merkezi'nde 6 öğrenciden oluşan "Marifet Roket Takımı" geliştirdikleri roketle TEKNOFEST'te birincilik için mücadele edecek.

Fizik öğretmeni Yusuf Bilgen öncülüğünde 2018 yılında kurulan Siirt Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan takım, "Milli Uzay Programı"ndan aldıkları ilhamla roket projeleri geliştirdi.

Geleceğin mühendisleri olmayı hedefleyen öğrenciler tasarladıkları roketle geçen yıl eylül ayında Aksaray'da düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışması'nda 1175 başvuru arasından finale kalan 76 takım arasında yarıştı.

Takımın tasarladığı roket 1670 metre irtifaya ulaşarak, Türkiye dördüncüsü seçildi ve "En İyi Özgün Tasarım" ödülüne layık görüldü.

Bu yıl da ön tasarım değerlendirmesini başarıyla geçen ekip, 2 bin 740 metre irtifaya ulaşacak bir roket yaparak TEKNOFEST Roket Yarışması'nda birincilik elde etmeye hazırlanıyor.

"Bu yıl 2025 yılına göre daha yüksek bir irtifayı hedefliyoruz"

Takım kaptanı Fen Lisesi öğrencisi Şevin Ecem Tanık, AA muhabirine, hayallerinin peşinden gitmek için bu yola çıktıklarını söyledi.

Milli Uzay Programı'ndan ilham aldıklarını anlatan Tanık, geçen yıl elde ettikleri derecenin ardından çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Tanık, "Raporlama ve üretim süreçleri yaklaşık bir yıl sürdü. Yaz tatilinde bile 09.00-17.00 saatleri arasında atölyede çalıştık. Montaj süreci oldukça zordu. Atış sonrası roketin kurtarılması ve veri iletimi gibi aşamalar da büyük önem taşıyordu. Bu yarışma yalnızca roketin yükselmesinden ibaret değil ciddi teknik yeterlilik gerektiriyor." dedi.

Projenin raporlama sürecinden roketin yapımına kadar oldukça zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Tanık, bu yıl da katılacakları yarışmada projenin her detayıyla ilgilendiklerini ifade etti.

Özgün çalışmalarla kendilerini geliştirdiklerini belirten Tanık, şunları kaydetti:

"Bu yıl 2025 yılına göre daha yüksek bir irtifayı hedefliyoruz. Bu sene hedefimiz birincilikle dönmek, vatanımıza, milletimize faydalı olmak. Sürekli diğer ülkelerde gençlerin yaptığı projeleri görüyorduk. Ülkemize olan sorumluluğumuzu ve görevimizi yerine getirmeye çalıştık. O yarışmalarda bize destek verilmesi ve arkamızda birilerinin olduğunu bilmek bizim için büyük motivasyon oldu."

Öğrencilerden Erman Özçelik de takım arkadaşlarıyla uyum içinde yarışmaya hazırlandıklarını belirterek, gelecekte mühendis olmak istediğini söyledi.

Özçelik, "En zorlandığımız aşama roketin yapım süreciydi. O noktaya geldiğimize biz bile şaşırdık." dedi.

"Yaklaşık bin metre daha yüksek irtifaya ulaşacak bir roket tasarladık"

Fizik öğretmeni Yusuf Bilgen ise roket yarışmalarının en popüler yarışmalar arasında yer aldığını belirterek, öğrencilerle bu yarışmaya katılmaya karar verdiklerini söyledi.

Yarışmanın oldukça zorlu bir süreçten ve üç aşamadan oluştuğunu dile getiren Bilgen, zaman zaman videolar ve kitaplardan yararlanarak öğrencilerle bu sürece başladıklarını anlattı.

Bilgen, "İlk roketimizi tamamladığımızda yarışmaya katıldık ve atış hakkı kazandık. 2019'da ilk roketimiz finale kaldı. Sonraki yıllarda roketimizi geliştirmeye devam ettik ve eksiklerimizi giderdik. Geçen yıl TEKNOFEST'te Türkiye dördüncülüğü elde ettik. Bu yıl da yarışmaya katılacağız ve daha üst bir derece hedefledik Bu yıl TEKNOFEST Şanlıurfa'da 30 Eylül-4 Ekim'de gerçekleştirilecek. Geçen yıla göre yaklaşık bin metre daha yüksek irtifaya ulaşacak bir roket tasarladık. Yapım süreci devam ediyor. Bu yarışmalar, Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde başlatıldı. Öğrencilerimiz buradan mezun olduklarında ileride mühendis olarak bu çalışmaları uzaya taşıyabilirler." diye konuştu.