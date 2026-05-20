Sıkışan Kedi Yavrusuna İtfaiye Kurtarıcı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde elektrik panosuyla duvar arasında sıkışan 2 kedi yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Ulucami Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir kahvehanenin önündeki elektrik panosuyla duvar arasında 2 kedi yavrusunun sıkıştığını gören işletme sahibi, durumu ekiplere bildirdi.
Bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedi yavrularını bulundukları yerden çıkardı.
Karton kutuya konularak Taraklı Belediyesine götürülen kedilere mama verildi.
