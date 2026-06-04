Sıkışan Kedi Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.

Diclekent Mahallesi'ndeki bir sitenin havalandırma boşluğunda kedi yavrusu sesi geldiğini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kedi yavrusunun bulunduğu noktaya ulaşmak için fayans ve duvarın bir bölümünü kontrollü şekilde kırdı.

Yapılan çalışma sonucu kedi yavrusu, sıkıştığı yerden çıkarıldı.