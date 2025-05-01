Sıkışan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta demir korkuluklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak köpeği demir parmaklıklarda sıkıştı. Hayvanın sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekibi köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık durumunda bir sıkıntı olmayan köpek doğal yaşam alanına bırakıldı.
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