Sikorski: Putin Avrupa'ya saldırarak hata yaptı, farkındalık artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sikorski: Putin Avrupa'ya saldırarak hata yaptı, farkındalık artıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'da saldırılar düzenleyerek hata yaptığını söyledi. Sikorski, Putin'in hibrit saldırılarının Avrupa'da Rusya tehdidine ilişkin farkındalığı artırdığını ve bunun tüm Avrupa'nın sorunu olduğunu belirtti.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'da saldırılar düzenleyerek hata yaptığını söyledi.

Sikorski, CNN'e verdiği röportajda, Putin'in hibrit saldırılar düzenleyerek Avrupa'daki Rusya tehdidine ilişkin farkındalığı artırdığını ifade etti.

Putin'in demokrasinin psikolojisini temelden anlamadığını savunan Sikorski, "İşgal gerçekleştirdiğinde parmağımızı bile kıpırdatmayacağımızı düşündü. Kıpırdattık ve tehdidin giderek farkına varıyoruz. Putin on yıldır bizimle savaş yürütüyor ve bu gerçeği çok uzun süre kabul etmedik ancak artık ediyoruz." diye konuştu.

Sikorski, Putin'in Doğu Avrupa'da saldırılar düzenleyerek hata yaptığını, bunun çok büyük savunma bütçeleri lehine argümanlar sunduğunu dile getirdi.

Putin'in yakın zamanda İngiltere ve Almanya'ya da saldırarak hata yaptığını belirten Sikorski, "Bu, bunun bir Doğu Avrupa sorunu olmadığını herkese kabul ettiriyor. Bu tüm Avrupa'nın sorunu. Şimdi bizi, bunun geleceğimiz olduğunu anlamamız için harekete geçirdi." ifadelerini kullandı.

Sikorski, Avrupa'nın uzun vadede Ukrayna'ya yönelik desteğin maliyetlerinin çoğunu karşılamaya devam edip edemeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayarak, 2025'in ocak ayından bu yana bu maliyetlerin tamamını Avrupa'nın üstlendiğini, ABD'nin ise hiç katkıda bulunmadığını vurguladı.

Bu maliyetlerin güvenliğe yapılan bir yatırım olduğunu kaydeden Sikorski, "Bu çok maliyetli ancak Putin'in Ukrayna'yı ele geçirmesinin ardından onu caydırmanın maliyeti çok daha yüksek olurdu. Dolayısıyla şahsen bunun iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sikorski, Putin'in uzlaşmaya yanaşabileceği konusunda şüpheci olduğunu aktararak, Rus liderin başlangıçtaki savaş hedeflerinin son derece iddialı olduğunu söyledi.

Putin'in temel hedeflerinin Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak ve Rusya'yı küresel bir süper güç haline getirmek olduğuna işaret eden Sikorski, Putin'in daha sonra bunun gerçekleştirilemeyeceğini gördüğünü ve Ukrayna'yı denize erişimi olmayan "bir tür üçüncü sınıf güç" haline getirmek istediğini ifade etti.

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Putin'in elinde seferberlik başlatmak ile "sert bir kış" kozlarının bulunduğuna değinerek, "Bu iki kozun da yetersiz kalması halinde, umarım gelecek yıl bir ateşkes için koşullara ve ciddi müzakerelere sahip olabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Vladimir Putin, Güvenlik, Politika, Polonya, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sikorski: Putin Avrupa'ya saldırarak hata yaptı, farkındalık artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
Galatasaray’a karşı 8 kurtarış yaptı ancak tepki yağıyor Galatasaray'a karşı 8 kurtarış yaptı ancak tepki yağıyor
Gift Orban, Victor Osimhen’i yakaladı Gift Orban, Victor Osimhen'i yakaladı
Midyeci Ahmet bu kez babasına eş arıyor: Kumarı, içkisi, sigarası, gece hayatı yok Midyeci Ahmet bu kez babasına eş arıyor: Kumarı, içkisi, sigarası, gece hayatı yok
Kadının cansız bedeni kıyıya vurdu, hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler Kadının cansız bedeni kıyıya vurdu, hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler

19:11
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
19:02
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz
18:16
Rusya ve Ukrayna anlaştı Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
17:40
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
16:41
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 19:23:49. #7.12#
SON DAKİKA: Sikorski: Putin Avrupa'ya saldırarak hata yaptı, farkındalık artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement