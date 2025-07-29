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Sikorsky Helikopterler İle Yangın Mücadelesi

Sikorsky Helikopterler İle Yangın Mücadelesi
29.07.2025 13:39
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Orman-İş Başkanı Aslan, 28 Sikorsky helikopteri için sipariş verildiğini açıkladı.

ÖZ Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, " Orman Genel Müdürlüğü, 28 tane Sikorsky tipi yangın söndürme helikopterinin paralarını ödedi ve siparişi verildi. TUSAŞ, 2028 yılında 28 tane Sikorsky tipi yangın söndürme helikopterini Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsil edecek. Bu biraz daha işimizi kolaylaştıracak" dedi.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, yurdun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin sendika binasında basın toplantısı düzenledi. Aslan, ormanların bütün toplumun ortak mirası olduğunu belirterek, "Çünkü ormanların ürettiği oksijenden hep beraber eşit oranda faydalanabiliriz. Ormanlara sahip çıkmak benim de görevim, sizin de göreviniz. Malum bir küresel ısınma söz konusu. Dün Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı. Dünyada son 20 yılda orman yangınları 44 milyon hektardan 94 milyon hektara çıkmış. Ormanları korumak aynı zamanda bir savaş mantığı içerisinde yürütülür. Ancak orman yangınlarıyla askeri savaşın arasında farklılıklar var. Askeri savaşta karşınızda bir canlı var. Onun da korku duygusu, acıma duygusu, merhameti, vicdanı var. Ama orman yangınlarıyla savaşta bizim ateş savaşçılarımızın karşısında bu duyguları yaşayan bir şey yok. Karşımızdaki ateşin ne merhameti ne vicdanı ne korkusu ne acıma duygusu ne açlık duygusu ne tokluk duygusu var" diye konuştu.

'TOPLUMU BİLİNÇLENDİRMEMİZ, UYANDIRMAMIZ GEREKİYOR'

Orman yangınlarıyla mücadele etmenin ucuz maliyetli olmadığını ifade eden Aslan, "Helikopterlerin saati 5 bin dolar. Uçağın saati 10 bin dolar. Bunlar kolay yapılan şeyler değil. Orman Genel Müdürlüğü, 28 tane Sikorsky tipi yangın söndürme helikopterinin paralarını ödedi ve siparişi verildi. TUSAŞ, 2028 yılında 28 tane Sikorksy tipi yangın söndürme helikopterini Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsil edecek. Bu biraz daha işimizi kolaylaştıracak. Orada bir tek yakıt masrafımız var. Helikopterlerimiz yüklü olarak o coğrafyanın üzerinde devriye geziyor; alevi, dumanı ilk gördükleri yerde zemine suyu boşaltıp o yangının daha yayılmasını engelleyecek. İnşallah o güne doğru da gidiyoruz. Bu olması gereken bir konudur. Saat 17.00'den sonra çıkan yangınları daha dikkatli incelemek gerektiği kanaatindeyim. Çünkü dün Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. 4 bin küsur yangın çıkmış ve bunun yarıdan fazlası orman dışı yangınlar oluşuyor. Bu toplumu bilinçlendirmemiz, uyandırmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sikorsky Helikopterler İle Yangın Mücadelesi - Son Dakika

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