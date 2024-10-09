Sıla Bebek İçin Adalet İstendi - Son Dakika
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Sıla Bebek İçin Adalet İstendi

Sıla Yeniçeri'nin ölümünün ardından ailesi, faillerin en ağır cezayı almasını talep etti.

09.10.2024 08:59
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1) SILA BEBEĞİN TEYZESİ ;'O BİZİM KIZ KARDEŞİMİZ DEĞİL'

Tekirdağ'da şiddet gören ve cinsel istismara uğrayan, tedavi gördüğü hastanede 1 ay sonra yaşamını yitiren Sıla Yeniçeri'nin toprağa verilmesinin ardından teyzesi Aslı Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük, Allah kimseye yaşatmasın. Yaşamayan kimse bilmez bu acıyı. Rabb'im düşmanımın başına vermesin. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Bakiye bizim kız kardeşimiz değil, öyle bir kız kardeşimiz yok bizim. Öyle bir kanı bozuk kız kardeşimiz yok daha doğrusu. Bırakın bu ailede, bu sülalede yok böyle birisi" dedi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI SAĞLAYACAĞIZ'

Ailenin avukatı Ahmet Berksoy da "Öncelikle tüm kamuoyunun ve ailenin başı sağ olsun. Ülke gündemini ciddi manada derinden yaralayan ve sarsan bir hadiseydi. Biz son sürece kadar, hayatına bir nebze de olsa döneceği ümidiyle bu süreci takip ettik. ve fakat dün öğle saatlerinde bizlere acılı haber geldi. Bu saatten sonra dosya kapsamında zannediyorum yakın tarihte bilgi, belge ve dokümanlara bir erişim engeli vardı, kısıtlılık kararı vardı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında, bilgi ve belgelere erişim sağlayamıyorduk. Sıla bebek ile ilgili toplamda 5 kişi hakkında tutuklama tedbiri uygulanmıştı. 2 tanesi suça sürüklenen çocuktu. Bunlar da tutuklama sebeplerinin, kuvvetli suç şüphesinin varlığını, bu dosya muhteviyatında gözlemleyebiliyoruz. Süreç içerisinde biz elde ettiğimiz bilgiler kapsamında, iki tane çocuğun açık ve net biçimde açıkçası çocuğun karşı cinsel istismarını tespit edebiliyoruz. Bu noktada artık diğer üç şüpheli yetişkin fail açısından da eylemlerini münferiden hangi Türk Ceza Kanunu'ndaki eylemlerinin karşılıklarını gözlemleyeceğiz. Suçun vasıf ve mahiyetini ilgili başsavcılığı tayin edecektir. Biz de bu noktada zaten sürecin takipçisiyiz. En ağır cezayı almalarını zaten sağlayacağız" dedi.

'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET GEREKTİRİYOR'

Sıla'nın vücudunun aksiyon göstermediğini söyleyen Berksoy, "Tüm tıbbi tedavilere, yoğun bir şekilde yoğun bakım ünitesindeyken devam edilmesine rağmen. Bu süreçte makineler yardımıyla, ilaçla desteklenmek suretiyle bazı vücuttaki organları çalıştırılıyordu ancak dün öğle saatlerinde artık yaşamını yitirdi. Cinsel istismar sonucunda çocuğun bitkisel hayata girmesi ve ardından ölümün vuku bulması sonucunda kanun koyucunun iradesi açık ve net biçimde ortada. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyor. Çocuklar özelinde her ne kadar yaş küçüklüğü indirimi gündemde olsa bile biz üst sınırdan cezalandırılması için hukuki yönden elimizden geleni sağlayacağız" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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- Müftü Soyköy'ün cenazede yaptığı konuşma

-Cenazeden detaylar

-Teyze Aslı Tatar'ın açıklaması

-Avukat Ahmet Berksoy'un açıklaması

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,

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2)BAKAN YUMAKLI: YARALI KIZILGEYİĞİN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaralı halde bulunan kızılgeyiğin tedavisinin sürdüğünü ve durumunun iyiye gittiğini paylaştı. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yedek makine parçaları üreten bir fabrikaya, 2 gün önce yaralı bir kızılgeyik geldi. Yürüme güçlüğü çeken geyik, daha sonra yere yattı. Çevresinde toplanan kişilere rağmen geyik yerden kalkmadı. Geyiğin yaralı olduğunu fark eden fabrika işçileri, durumu belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, geyiğin sol ön bacağının kırık olduğunu tespit etti. Uyuşturucu iğne yardımı ile uyutulan geyik, tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü.

BAKAN YUMAKLI GEYİĞİN DURUMUNU BİLDİRDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konu ile ilgili DHA'nın haberini alıntılayarak paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Durumu iyiye gidiyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaralı ve yorgun halde bulunan kızılgeyik, milli parklar ekiplerimizce tedavi altına alındı. Bir süre daha misafirimiz olarak gözetim altında kaldıktan sonra doğal yaşam alanına kavuşacak."

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Politika, Tekirdağ, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Bebek, Son Dakika

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