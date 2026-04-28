Sıla Pehlivanoğlu davasında dosya yeniden Adli Tıp'a gönderildi

Tekirdağ'da 28 Aralık 2024'te meydana gelen kazada, Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu'nun kullandığı motosiklet ile Ahmet Çoban'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan Pehlivanoğlu hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 3. duruşmaya Pehlivanoğlu'nun ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla dosyayı yeniden Adli Tıp Kurumuna göndererek duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan anne Emel Pehlivanoğlu, kızının ölümünün bir kaza olmadığını, kasten öldürüldüğünü iddia etti. Sanık avukatı Recep Yüksekyayla ise müvekkilinin kusursuz olduğunu, kamera görüntülerinde Sıla'nın karşı şeride geçtiğinin görüldüğünü belirtti.