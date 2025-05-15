Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında

YERE YIĞILDIĞI ANLAR KAMERADA

Samsun'un İlkadım ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla göğsünden ve karnından vurulan Gökhan T.'nin kırtasiye dükkanının içerisine girip yere yığıldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada kırtasiyede bulunan bir çocuk iye yanındaki yetişkinlerin büyük korku yaşadığı görüldü.

Emre ÖNCEL/SAMSUN,