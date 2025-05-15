YERE YIĞILDIĞI ANLAR KAMERADA
Samsun'un İlkadım ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla göğsünden ve karnından vurulan Gökhan T.'nin kırtasiye dükkanının içerisine girip yere yığıldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada kırtasiyede bulunan bir çocuk iye yanındaki yetişkinlerin büyük korku yaşadığı görüldü.
Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Son Dakika › Güncel › Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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