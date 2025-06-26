Silahlı Saldırıda 9 Yaşındaki Çocuk Öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 9 yaşındaki çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.
Aydoğdu Mahallesi'nde dün yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli A.A'nın (17), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Aydoğdu Mahallesi'nde dün A.A. (17), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişilere av tüfeğiyle ateş açarak olay yerinden kaçmış, saldırıda Y.P.E. (9) hayatını kaybetmiş, E.Z. (17), R.A. (15), M.R.A. (15) ve Z.E. (27) yaralanmıştı. Şüpheli gözaltına alınmış, Y.P.E'nin cenazesi, Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedilmişti.
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