Silahlı Video Paylaşan Şahıs Gözaltında

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, otomobil kullanırken, uzun namlulu silahla çektiği videoyu sanal medya hesabında paylaşan E.B., gözaltına alındı. Araçta yapılan incelemede, silahın oyuncak olduğu tespit edildi.

Çorlu ilçesinde yaşayan E.B., sanal medya hesabından, otomobil kullanırken uzun namlulu silahla video paylaştı. Paylaşım üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda E.B., kısa sürede yakalandı. Otomobilde yapılan incelemede videoda görülen uzun namlulu silahın oyuncak olduğu tespit edildi. E.B., gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü..

Haber - Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ ÇORLU (Tekirdağ),