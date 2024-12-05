Şile Belediye Başkanı'ndan Ahmet Angış'a Sürpriz Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
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Şile Belediye Başkanı'ndan Ahmet Angış'a Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, 11 yaşındaki Ahmet Angış'ın doğum gününde sürpriz yaparak onu evinde ziyaret etti. Doğum günü pastasıyla birlikte özel bir kutlama gerçekleştiren Kabadayı, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

05.12.2024 18:03  Güncelleme: 19:42
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(İSTANBUL) - Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, ilçede yaşayan 11 yaşındaki Ahmet Angış'ın doğum gününde sürpriz yaptı.

Şile'de ikamet eden 11 yaşındaki Ahmet Angış'ın doğum gününü Başkan Kabadayı ile kutlama isteği, Şile Belediyesi'ne ulaşır ulaşmaz karşılık buldu. Başkan Kabadayı, Ahmet ve ailesini evlerinde ziyaret ederek, yanında getirdiği doğum günü pastasıyla bu özel günü anlamlı bir kutlamaya dönüştürdü.

Ahmet, karşısında Başkan Kabadayı'yı görünce büyük bir sevinç yaşadı. Sohbetin ardından doğum günü pastasının mumlarını Ahmet ile birlikte üfleyen Başkan Kabadayı, "Hepimizin hayattaki en önemli görevi, kalplere dokunabilmek. Ahmet'in mutluluğunu paylaşmak, bu özel günü onunla kutlamak benim için çok değerli" dedi.

Şile Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü sadece bir farkındalık günü olarak değil, birebir temasla toplumsal dayanışmanın güçlendiği bir fırsat olarak değerlendirmeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şile Belediye Başkanı'ndan Ahmet Angış'a Sürpriz Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika

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