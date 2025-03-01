Şile Belediyesi'nden Ramazan Ayında Bir Sofrada Hep Birlikte Etkinlikleri

Güncel

(İSTANBUL) - Şile Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşatmak amacıyla tüm hazırlıklarını tamamladı. Şile'de Ramazan ayında "Bir Sofrada Hep Birlikte" sloganıyla halk iftarları düzenlenecek; çocuklar ve yetişkinler için eğlenceli etkinlikler gerçekleştirecek.

Şile Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gerçekleştireceği hizmet ve etkinliklerle, dayanışma ve paylaşma ruhunu en güçlü şekilde yaşatarak, ilçede yaşayan her kesime hitap eden sosyal ve kültürel faaliyetleri sürdürecek.

Şile Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak ilçedeki camilerde hijyen ve temizlik çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirmeleri amacıyla düzenli olarak yapılan temizlik çalışmaları Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Vatandaşların ibadetlerini düzenli bir şekilde yerine getirebilmeleri ve günlük programlarını planlayabilmeleri için Şile Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan imsakiyeleri, Şile Belediyesi Beyaz Masa ve Atatürk Meydanı'nda bulunan Şile Kart Ofisi aracılığıyla temin edilebilecek.

Şile Belediyesi, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşım ruhunu en güçlü şekilde yaşatmak amacıyla "Bir Sofrada Hep Birlikte" mottosuyla 1-26 Mart 2025 tarihleri arasında Şile Nikah Sarayı'nda ücretsiz halk iftarları düzenleyecek. Ramazan ayının manevi atmosferini pekiştiren bu buluşmalarda, ilçe halkı aynı sofrada bir araya gelerek iftar sevincini paylaşacak. Ayrıca, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak tasavvuf ezgileri dinletileri de halk iftarları kapsamında yer alacak.

Halk iftarlarının yanı sıra özellikle çocukların Ramazan ayının kültürel ve manevi değerlerini eğlenceli ve öğretici bir şekilde deneyimlemelerini sağlamak amacıyla çocuk atölyeleri yapılacak. Atölyelerde geleneksel sanatlarla ilgili etkinlikler, hikaye anlatımları ve çeşitli eğitici aktiviteler düzenlenecek.

İhtiyaç sahiplerine Ramazan kolileri

Şile Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan boyunca gıda ve sıcak yemek desteği sunacak. Yaklaşık 700 haneye ulaşacak yardımlarla, paylaşma ve dayanışma ruhu pekiştirilecek.

İbadet ve kültür gezileri başlıyor

Ramazan ayının manevi atmosferini derinlemesine hissettirmek amacıyla Yüşa Hazretleri Türbesi, Eyüp Sultan Camii ve Hırka-i Şerif gibi kutsal mekanlara ibadet ve kültür gezileri düzenlenecek. Farklı günlerde farklı bölgelerden hareket edecek turlarla, vatandaşlar bu manevi yolculuklara katılabilecek.