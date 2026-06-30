Şile Belediyesi'ne Yönelik 3. Dalga Operasyonda Gözaltına Alınan 13 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Şile Belediyesi'ne Yönelik 3. Dalga Operasyonda Gözaltına Alınan 13 Kişi Tutuklandı

30.06.2026 11:23  Güncelleme: 12:24
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Şile Belediyesi'ne yönelik üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

(İSTANBUL) Şile Belediyesi'ne yönelik geçtiğimiz cuma sabahı başlayan 3. dalga operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 13'ü hakkında tutuklama, 4'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi 14 Temmuz 2025'te CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanmıştı. Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon 23 Aralık 2025'te yapıldı. Gözaltına alınan 22 kişiden 15'i tutuklandı.

Üçüncü dalga operasyon ise cuma sabahı başladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve İzmir'de 21 adreste arama yapıldı ve 17 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin Başsavcılık açıklamasında yeni operasyonun, bazıları "etkin pişmanlık" kapsamında değerlendirilen ifadeler, elde edilen bazı belgeler doğrultusunda gerçekleştiği ayrıntısı yer aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 isim Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İşlemleri dün geç saatlerde tamamlanan isimlerden 13'ü hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi. 4 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Şile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şile Belediyesi'ne Yönelik 3. Dalga Operasyonda Gözaltına Alınan 13 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şile Belediyesi'ne Yönelik 3. Dalga Operasyonda Gözaltına Alınan 13 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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