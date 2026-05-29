Şile\'de Akıntıya Kapılan 2 Kişi Kurtarıldı

Nurcan KIRCALI/ İSTANBUL, -ŞİLE'de denize girdikten sonra akıntıya kapılarak açığa sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kabakoz Sahili'nde meydana geldi. Denize giren 2 kişi, kısa süre sonra rip akıntısına kapılarak açığa sürüklendi. Durumu fark eden çevredekiler, halat atarak kurtarma çalışması başlattı. İhbar üzerine olay yerine Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, akıntıya kapılan ve boğulma tehlikesi yaşayan 2 kişiyi denizden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sahilde bulunan vatandaşlar, kurtarma anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.