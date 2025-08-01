Şile'de Kadın Polise Hakaret Soruşturması - Son Dakika
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Şile'de Kadın Polise Hakaret Soruşturması

01.08.2025 11:13
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Şile'de kadın polise başörtüsü nedeniyle hakaret eden şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Şile'de karakoldaki nöbetçi kadın polise başörtüsünden dolayı hakaret eden şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "kamu görevlisine hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Şile'de bir kadın polis memuru, görev yaptığı esnada yaklaşan bir şüphelinin, başörtüsü üzerinden kendisine hakaret ettiği yönünde savcılığa şikayette bulundu.

Müşteki olarak ifade veren polis memuru, nöbet kulübesinde görev yaparken şüpheli H.Ö'nun binanın telleri arasında kalan çiçekleri kopardığını gördüğünü, bunun üzerine kulübeden çıkarak şüpheliye "Buyurun beyefendi" diye seslendiğini anlattı.

Şüphelinin kendisine küçümser bir tavırla bakarak yürümeye devam ettiğini belirten polis memuru, ifadesinin devamında şunları aktardı:

"Sonrasında nöbet kulübesinin arkasında kalan tellerin yanına gelerek elleriyle telleri sarsmaya başladı. Kanaatimce içeri girmeye çalışıyordu. Kendisine, 'Uzaklaş buradan.' dedim. Bunun üzerine şahıs beni küçümser bir şekilde süzmeye devam etti. Bana, 'Biz uzaklaştık zaten, bir siz kaldınız. Sen önce başındaki eşarbı çıkart geri zekalı. Ülke sizin gibiler yüzünden bu halde.' dedi ve yürümeye başladı."

Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "kamu görevlisine hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli H.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde alkollü olduğunu belirterek, "Alkol aldığım için sağlıklı düşünme yetim zayıflamıştı. Bahse konu olay yerinde devlet memurlarının kılık kıyafetlerinin değiştiğini söylemeye çalıştım. Ancak bu esnada hangi cümleleri kurduğumu hatırlamıyorum. Güzel ifade edemediğimi düşünüyorum. Yaşanan olaydan dolayı mahcubiyet yaşıyorum. Söylediğim sözlerin çirkin olduğunu düşünüyorum. Söylenmemesi gereken şeyler söyledim. Yaşanan bu olay bana yakışmadı." dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ö, Şile Adalet Sarayı'na götürüldü.

Şüpheli, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, sorgu sonrası H.Ö'nün serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan, soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelin tellerin arasından uzanarak çiçekleri kopardığı, bunun üzerine polis memurunun kulübeden çıktığı ve ikilinin konuştukları görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şile'de Kadın Polise Hakaret Soruşturması - Son Dakika

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