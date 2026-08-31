Şile'de Zafer Yürüyüşü Coşkusu - Son Dakika
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Şile'de Zafer Yürüyüşü Coşkusu

Şile\'de Zafer Yürüyüşü Coşkusu
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30 Ağustos Zafer Bayramı, Şile'de yapılan renkli yürüyüşle coşkuyla kutlandı, vatandaşlar bir araya geldi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Şile'de düzenlenen Zafer Yürüyüşü, ilçe sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Şile'de kaymakamlık tarafından 'Zafer Yürüyüşü' düzenlendi. Şile Kaymakamı Mustafa Çit'in yanı sıra ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte, Türk bayrakları açıldı, marşlar söylendi.

Üsküdar Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi güzergahında gerçekleştirilen Zafer Yürüyüşü'nde vatandaşlar, ellerindeki ay yıldızlı Türk bayraklarıyla korteje eşlik etti. Kortejin önünde taşınan büyük Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri yürüyüşe ayrı bir anlam ve renk kattı.

TARAFTARLARDAN ZAFER KORTEJİNE DESTEK

Bando tarafından seslendirilen marşlar eşliğinde devam eden yürüyüşe, Şile Beşiktaşlılar Derneği ve Fenerbahçeliler Derneği üyeleri de katıldı. Takımlarının formalarıyla kortejde yer alan taraftar grupları, Zafer Bayramı coşkusunu Şile sokaklarına taşıdı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş boyunca Şile sokaklarında renkli görüntüler oluşurken, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü ilçede birlik ve beraberlik içerisinde kutlandı.

Kaynak: DHA

Kutlamalar, Güncel, Şile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şile'de Zafer Yürüyüşü Coşkusu - Son Dakika

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