Şili'de Öğrenci Gösterileri: 6 Yaralı, 35 Gözaltı - Son Dakika
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Şili'de Öğrenci Gösterileri: 6 Yaralı, 35 Gözaltı

04.06.2026 23:33
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Şili'de hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı düzenlenen protestolarda 6 kişi yaralandı.

Şili'de Devlet Başkanı Jose Antonio Kast hükümetinin "kemer sıkma" politikalarını protesto eden binlerce öğrencinin düzenlediği gösterilerde 6 kişi yaralandı, 35 kişi gözaltına alındı.

Ulusal basınında çıkan habere göre, Şili Öğrenci Konfederasyonu (CONFECH) organizasyonunda binlerce öğrenci, başkent Santiago'nun merkezine yürüdü.

Gösteriler sırasında çıkan olaylarda 6 kişi yaralanırken güvenlik güçleri 35 kişiyi gözaltına aldı. Polis, yolu trafiğe kapatan öğrencileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, güvenlik güçlerinin protestoları bastırma biçimi muhalefetin eleştirilerine yol açtı.

Devlete bağlı ancak bağımsız bir kuruluş olan Ulusal İnsan Hakları Enstitüsünden (INDH) yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Güvenlik Bakanı Martin Arrau, basına yaptığı açıklamada, ülkenin askeri statüdeki ulusal polis teşkilatı Carabineros'un müdahalesini savunarak "Devletin görevi tüm vatandaşları korumak, kamu düzenini sağlamak ve Şililileri koruyanların arkasında durmaktır." ifadesini kullandı.

Eylemcileri eleştiren Arrau, "Barış içinde yaşamayı hedefleyen bir toplum şiddeti normalleştiremez ve seçici bir şekilde mağduriyet yaratamaz." diye konuştu.

Dünkü gösteriler sırasında polis ile öğrenciler arasında arbede yaşanmış, 12'si polis 25 kişi yaralanmıştı.

Kast hükümetinin "kemer sıkma" programı

11 Mart'ta göreve başlayan aşırı muhafazakar Kast, kamu maliyesini düzeltmek amacıyla 18 ayda yaklaşık 6 milyar dolarlık harcama kesintisi yapma vaadiyle iktidara gelmişti.

Bu kapsamda Kast, bakanlık bütçelerinde yaklaşık yüzde 3'lük kesintiyi öngören "kapsamlı kemer sıkma planının" uygulanması talimatını vermişti.

Öğrenciler, öğretmenler ve sendikalar, Kast hükümetinin kemer sıkma programı kapsamında en büyük bütçe kesintilerini eğitim alanında uyguladığını öne sürüyor.

Protestocular, söz konusu kesintilerin okulların ve üniversitelerin mali kaynaklarını azaltacağını, eğitim hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Şili, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şili'de Öğrenci Gösterileri: 6 Yaralı, 35 Gözaltı - Son Dakika

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