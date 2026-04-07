Şili'den Göçmenlere Ayrılma Çağrısı

07.04.2026 05:39
Şili Devlet Başkanı Kast, Venezuelalı ve belgesiz göçmenlerin gönüllü olarak ülkeyi terk etmesini istedi.

Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, ülkesinde yaşayan Venezuelalılar ile belgesiz göçmenlerin gönüllü olarak ülkeyi terk etmesini istediklerini belirtti.

Arjantin'e resmi bir ziyarette bulunan Kast, başkent Buenos Aires'teki Hükümet Konağı Casa Rosada'da mevkidaşı Javier Milei tarafından karşılandı.

Baş başa ve heyetler arası toplantının ardından basın toplantısında konuşan Kast, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda adım atacaklarını söyledi.

Kast, ülkesinde yaşayan Venezuelalılar ile belgesiz göçmenlerin gönüllü olarak Şili'yi terk etmesini istediklerini vurgulayarak, "Şili'ye yasa dışı yollardan giren kişileri ülkeden ayrılmaya çağırdık. Bu, insanların yasalara uyması için bir uyarıdır." ifadesini kullandı.

Şili'de yaşamak isteyen göçmenlerin ülkeden ayrılarak oturum başvurularını sıfırdan yapmaları gerektiğini dile getiren Kast, "İnsanlara yasalara uymaları için bir uyarıda bulunuyoruz. Toplumsal bir kargaşa yaratmak istemiyoruz, ancak ülke genelinde yasal çerçevenin dışına çıkan her türlü davranışla, düzensiz göç meselesi de dahil olmak üzere, kararlı şekilde mücadele etmek istiyoruz." uyarısında bulundu.

Kast, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme sürecinin kara yoluyla gerçekleştirilebileceğini ve Venezuela'da yaşanan "radikal değişikliklerin" bu süreci kolaylaştıracağını belirterek, "Venezuela'ya uçuşların bir noktada yeniden başlatılmasını umuyoruz. Böylece bu ülkeyle kara yoluyla bir insani koridora olan ihtiyaç kısmen ortadan kalkabilir." diye konuştu.

Kast, göç karşıtı söylemleriyle biliniyor

Şili'de 14 Aralık 2025'te yapılan devlet başkanlığı seçiminde ikinci turda kazanan aşırı sağcı Jose Antonio Kast, Ulusal Kongre'de yemin ederek 12 Mart'ta göreve başlamıştı.

Sert güvenlik politikaları, göç karşıtı söylemi ve muhafazakar sosyal görüşleriyle bilinen Kast, ayrıca askeri diktatör Augusto Pinochet dönemine yönelik olumlu açıklamaları nedeniyle sık sık tartışmaların odağında yer almıştı.

Kaynak: AA

ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Başakşehir’de kafede silahlı saldırı Başakşehir'de kafede silahlı saldırı
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

02:04
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
00:54
İran’ın Kuveyt’teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
İran'ın Kuveyt'teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
23:40
Ahmet Aras’ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
23:38
Lucescu’nun yerine göreve gelen Hagi’nin aylık maaşı ortaya çıktı Az bulan da var yeterli diyen de
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de
23:02
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
22:07
Trump’tan Putin’i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
