Şili\'nin milli günü Ankara\'da resepsiyonla kutlandı, iki ülke 100. yılı işaretledi

Şili'nin Ankara Büyükelçiliği, ülkenin milli günü vesilesiyle başkentte resepsiyon verdi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos'un yanı sıra Türkiye'de görevli diplomatik ve askeri misyon temsilcileri katıldı.

Gümrükçü, yaptığı konuşmada, Şili hükümeti ve halkını milli gün dolayısıyla tebrik etti.

Türkiye ile Şili arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılının kutlandığını hatırlatan Gümrükçü, Şili'nin Türkiye'yi tanıyan ilk Latin Amerika ülkesi olduğuna dikkati çekti.

Gümrükçü, Türkiye'den binlerce kilometre ötede bulunan Şili'nin, savaştan çıkmış ve daha yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'ne 1926'da dostluk elini uzatmasının gerçek birliktelik göstergesi olduğunu dile getirerek, taraflar arasındaki mevcut güçlü işbirliğine işaret etti.

İki ülkenin imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması'nı güçlendirmenin ticaret hacmini artıracağına inandığını vurgulayan Gümrükçü, Türk Hava Yolları'nın (THY) Şili'ye başlattığı direkt uçuşların ticaret, turizm ve kültür etkileşimini artıracağını belirtti.

Arcos ise Şili ile Türkiye'nin güçlü ortaklıklar kurduğunu vurgulayarak, tarafların Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası platformlarda birbirini desteklediğine dikkati çekti.

Türkiye'nin diplomasi ve karşılıklı anlayışı teşvik eden tutumunu kutlayan Arcos, NATO Liderler Zirvesi, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ve COP31 gibi uluslararası zirvelerin ev sahipliğini Türkiye'nin üstlendiğini hatırlattı.

Arcos, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nı geliştirmek ve modernize etmek için çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Şilili sanatçılar, geleneksel dans gösterisi sergiledi.

Büyükelçi Arcos da sanatçılara eşlik etti.