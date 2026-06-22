Silifke Belediye Başkanı Turgut ve 18 Şüpheli Adliyede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silifke Belediye Başkanı Turgut ve 18 Şüpheli Adliyede

Silifke Belediye Başkanı Turgut ve 18 Şüpheli Adliyede
22.06.2026 09:54  Güncelleme: 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MERSİN'de Silifke Belediyesi'ne yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' suçlamaları ile yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silifke Belediyesi'ndeki bazı kamu görevlileri ve bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkındaki ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; belediye bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale, doğrudan temin, festival, organizasyon, reklam, matbaa, araç kiralama, yiyecek, içecek, gıda ve zirai malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı, belediye imar işlemlerinde vatandaşlardan haksız menfaat talep edildiği, bazı para hareketlerinin belediye faaliyetleri ve bağlantılı yapılar üzerinden gerçekleştirildiği iddiaları araştırıldı.

ŞÜPHELİLERE OPERASYON

Yürütülen soruşturmada; tanık ve şüpheli beyanları, HTS ve PTS kayıtları, banka hesap hareketleri, teknik incelemeler, ilgili kurum kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile belediye yöneticileri, belediye personeli ve belediye ile iş ilişkisi bulunan bazı şirket yetkililerinin de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Mustafa Turgut, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Belediye, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke Belediye Başkanı Turgut ve 18 Şüpheli Adliyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu Adıyaman'da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
09:40
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler İlk karar Lübnan için çıktı
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı
09:35
Mardin’de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
08:03
Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 10:33:49. #7.12#
SON DAKİKA: Silifke Belediye Başkanı Turgut ve 18 Şüpheli Adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.