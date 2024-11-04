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(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Kocaoluk, Ören, Seydili, Şahmurlu ve Kızılgeçit mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, "Kentimize en iyi şekilde hizmet vermek adına, şehrin dört bir yanında, yaz kış demeden çalışıyoruz" dedi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Kocaoluk, Ören, Seydili, Şahmurlu ve Kızılgeçit mahallelerini ziyaret eden Başkan Turgut, halkın öneri ve taleplerini dinliyor. Vatandaşların sorunlarını ve beklentilerini doğrudan Başkan Turgut'a iletme fırsatı bulduğu ziyaretler, belediyenin 5 yıllık stratejik plan çalışmalarına da katkılar sağlıyor.

"Şehrimizi, vatandaşlarımızla beraber yönetmeye devam edeceğiz"

Silifke'nin her mahallesinin ayrı bir özelliğe ve güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Başkan Turgut şöyle konuştu:

"88 mahallemizde tüm ihtiyaçları gece gündüz demeden gidermek, halkımızın talep ve sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz. Bu güzel şehrimize hep birlikte sahip çıkmalıyız. Kentimizde ortak aklı tam manasıyla hayata geçirip, bu yönetim şekli ile sorunlarımızı bir bir çözüme kavuşturuyoruz. Her şeyi ben bilirim ben yaparımla olmaz. Kentimizi hep birlikte güzelleştirip, hep birlikte hizmet etmeliyiz. İlçemizin yaşanabilir ve mutlu insanların yaşadığı bir kent olması adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.

Silifke, sadece Mersin için değil, ülkemiz için de çok önemli bir konuma sahip. Bir yandan projelerimizi hayata geçirirken diğer yandan da vatandaşlarımızla buluşuyor, talep ve sıkıntıları yerinde tespit ediyor, birinci ağızdan dinliyoruz. Bu kentte yüzü halka dönük bir yönetim ve belediye var. Şehrimizi, vatandaşlarımızla beraber yönetmeye devam edeceğiz. Silifke Belediyesi olarak, halkımızın katılımını ve desteğini alarak daha yaşanabilir, daha güzel bir Silifke için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizleri ilgiyle sevgiyle karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."