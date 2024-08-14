Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Ziyaretlerini Sürdürüyor

Güncel

(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, ilçe genelinde ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Turgut, "7'den 70'e herkesi kucaklıyor, genç yaşlı her kesimin talep ve sıkıntılarını yerinde dinliyoruz" dedi.

Silifke Belediye Başkan Mustafa Turgut, sorunları yerinde dinlemek ve çözüm üretmek için ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Turgut, "Silifke'mizin, Mersin'in büyük bir değeri olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Silifke, sadece Mersin için değil, ülkemiz için de çok önemli bir konuma sahip. Bir yandan projelerimizi hayata geçirirken diğer yandan da vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Talep ve sıkıntıları yerinde tespit ediyor, birinci ağızdan dinliyoruz. Bunu çok önemsiyorum. Silifke'de yüzü halka dönük bir yönetim ve belediye var. Şehrimizi, vatandaşlarımızla beraber yöneteceğiz" diye konuştu.

"Çalışmalarımızda ortak akıl ilkesiyle hareket ediyoruz"

Turgut, "Kentimizde ortak aklı tam manasıyla hayata geçiriyoruz. Bu yönetim şekli ile sorunlarımızı bir bir çözüyoruz. Her şeyi ben bilirim ben yaparımla olmaz. Kentimizi hep birlikte güzelleştiriyor, hep birlikte hizmet ediyoruz. İlçemizin yaşanabilir ve mutlu insanların yaşadığı bir kent olması adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Silifke Belediyesi olarak, halkımızın katılımını ve desteğini alarak daha yaşanabilir, daha güzel bir Silifke için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.