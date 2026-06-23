Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut Tutuklandı

(MERSİN) - Silifke Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden, Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 8'i tutuklandı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi suçlamalarla yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da arasında bulunduğu 20 kişiden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Turgut ile Belediye Başkan Yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü, Belediye Özel Kalem Müdürü Ersin Servi ile Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Sait Oğuz'un da aralarında bulunduğu 19'u adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Turgut, Demirtaş, Yörükçü, Servi ve Oğuz dahil 8 kişi tutuklandı.

Hakimlik, 11 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.