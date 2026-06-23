Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut Tutuklandı - Son Dakika
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Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut Tutuklandı

23.06.2026 00:07  Güncelleme: 01:57
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Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 20 şüpheliden Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 11 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

(MERSİN) - Silifke Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden, Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 8'i tutuklandı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi suçlamalarla yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da arasında bulunduğu 20 kişiden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Turgut ile Belediye Başkan Yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü, Belediye Özel Kalem Müdürü Ersin Servi ile Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Sait Oğuz'un da aralarında bulunduğu 19'u adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Turgut, Demirtaş, Yörükçü, Servi ve Oğuz dahil 8 kişi tutuklandı.

Hakimlik, 11 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Turgut, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut Tutuklandı - Son Dakika

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