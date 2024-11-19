Silifke Belediye Başkanı Turgut, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

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(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut halkın sorunlarını yerinde tespit etmek, hızlı çözümler sunmak, devam eden ve planlanan projeleri anlatmak amacıyla mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, kent merkezi ve kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Çamlıbel Mahallesi'nde belediye tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Turgut, "Samimi karşılama ve hoş sohbetleri için vatandaşlarımıza teşekkür eder, ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" dedi.

"Belediyenin parası sizin paranız"

Başkan Turgut, hizmetlere devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Halkımızın sorunlarına çözüm sağlamak için mesai kavramına takılmadan gece gündüz, yaz kış demeden ve durmadan çalışıyoruz. Bu kapsamda kent merkezi ile kırsal mahalle ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın refahı ve ihtiyaçlarının çözümü için adeta fırsat kolluyoruz. Bu vesileyle 88 mahallemize gidip halkımızın talep ve sıkıntılarını yerinde tespit ediyor, çalışmalarımızı bu plana göre değerlendiriyoruz. Belediyenin parası sizin paranız, halka eşit dağıtmak da benim görevim. Her zaman sizlerin yanında sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. 88 mahallemizde olduğu gibi Çamlıbel Mahallemizde de güzel hizmetler yapacağız."

"Mahalle sakinleri olarak hizmetlerden memnunuz"

Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden Çamlıbel Mahallesi Muhtarı Ali Yel ise "Başkanımıza ve personeline teşekkür ediyoruz. Yollarımızın asfaltlama ve bakım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Mahalle sakinleri olarak hizmetlerden memnunuz. İmkanlar ölçüsünde başarılı ve güzel çalışmalar yapılıyor. Başkanımızla ve belediyemizle uyumlu bir şekilde çalışarak, hizmetlerimizi halkımıza en iyi şekilde ulaştırmaya gayret göstereceğiz. Muhtarlık ve belediye olarak her zaman halkımızın yanındayız. Başkanımız Mustafa Turgut başta olmak üzere emeği geçen personeline ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.