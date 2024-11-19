Silifke Belediye Başkanı Turgut, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Silifke Belediye Başkanı Turgut, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Silifke Belediye Başkanı Turgut, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, halkın sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüm sunmak amacıyla mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Çamlıbel Mahallesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili olarak mahalle sakinleriyle bir araya gelen Turgut, belediyenin kaynaklarının eşit dağıtımının önemine vurgu yaptı.

19.11.2024 11:18  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut halkın sorunlarını yerinde tespit etmek, hızlı çözümler sunmak, devam eden ve planlanan projeleri anlatmak amacıyla mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, kent merkezi ve kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Çamlıbel Mahallesi'nde belediye tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Turgut, "Samimi karşılama ve hoş sohbetleri için vatandaşlarımıza teşekkür eder, ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" dedi.

"Belediyenin parası sizin paranız"

Başkan Turgut, hizmetlere devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Halkımızın sorunlarına çözüm sağlamak için mesai kavramına takılmadan gece gündüz, yaz kış demeden ve durmadan çalışıyoruz. Bu kapsamda kent merkezi ile kırsal mahalle ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın refahı ve ihtiyaçlarının çözümü için adeta fırsat kolluyoruz. Bu vesileyle 88 mahallemize gidip halkımızın talep ve sıkıntılarını yerinde tespit ediyor, çalışmalarımızı bu plana göre değerlendiriyoruz. Belediyenin parası sizin paranız, halka eşit dağıtmak da benim görevim. Her zaman sizlerin yanında sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. 88 mahallemizde olduğu gibi Çamlıbel Mahallemizde de güzel hizmetler yapacağız."

"Mahalle sakinleri olarak hizmetlerden memnunuz"

Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden Çamlıbel Mahallesi Muhtarı Ali Yel ise "Başkanımıza ve personeline teşekkür ediyoruz. Yollarımızın asfaltlama ve bakım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Mahalle sakinleri olarak hizmetlerden memnunuz. İmkanlar ölçüsünde başarılı ve güzel çalışmalar yapılıyor. Başkanımızla ve belediyemizle uyumlu bir şekilde çalışarak, hizmetlerimizi halkımıza en iyi şekilde ulaştırmaya gayret göstereceğiz. Muhtarlık ve belediye olarak her zaman halkımızın yanındayız. Başkanımız Mustafa Turgut başta olmak üzere emeği geçen personeline ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Turgut, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke Belediye Başkanı Turgut, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:41 İskandinavlar hazırlıklara başladı Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler İskandinavlar hazırlıklara başladı! Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
08:41 Rize Çayeli’de heyelan Ölü ve yaralılar var Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
16:27 Tekirdağ kıyıları kırmızı renge büründü Tekirdağ kıyıları kırmızı renge büründü
16:19 Dev proje hazır: Beşiktaş paraya para demeyecek Dev proje hazır: Beşiktaş paraya para demeyecek
16:15 Ünlü hava yolu firması iflas başvurusunda bulundu Ünlü hava yolu firması iflas başvurusunda bulundu
16:09 Eşinin rahatsızlığı için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin rahatsızlığı için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor
15:58 Malatya’da yıkım esnasında göçük Kepçe operatörü enkaz altında kaldı Malatya'da yıkım esnasında göçük! Kepçe operatörü enkaz altında kaldı
15:54 Erling Haaland’ın tek tabaklık akşam yemeği herkesi şaşkına çevirdi Erling Haaland'ın tek tabaklık akşam yemeği herkesi şaşkına çevirdi
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:48 Dev bankadan Türkiye’de enflasyon tahmini Dev bankadan Türkiye'de enflasyon tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 12:06:03. #1.13#
SON DAKİKA: Silifke Belediye Başkanı Turgut, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.