Silifke Belediye Başkanı Turgut'tan Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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Silifke Belediye Başkanı Turgut'tan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, insan odaklı hizmetlerin önemine değindi. Turgut, birlik ve beraberlik mesajı vererek, çalışmalarında halk memnuniyetini önceliklendirdiklerini belirtti.

23.09.2024 12:48
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(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Silifke olarak birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. İnsan odaklı hizmetlerimizi sürdürmeye devam ederken, yapılan çalışmalarımızda esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için ayrı bir önem arz ediyor" dedi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, esnafla ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Turgut, "Silifke olarak birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. İnsan odaklı hizmetlerimizi sürdürmeye devam ederken, yapılan çalışmalarımızda esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Yapılan her hizmet vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için olmalı. Halkımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler ve yapmış olduğumuz çalışmalarla kentimizi hak ettiği konuma kavuşturmak istiyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek, ilçemizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimizi bu şekilde devam ettireceğiz. Silifke olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmalı, şehrimize sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

"Her zaman halkımızın içinde halkımızla beraberiz"

Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Turgut, "Silifke'miz o kadar hızlı değişiyor ve büyüyor ki buna hep birlikte şahit oluyoruz. Esnafımız, işverenimiz, yatırımcımız artık Silifke'mizi tercih ediyor. Yaptığımız hizmetleri esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz. Halkımızın içinde halkımızla beraber olup ziyaretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silifke Belediye Başkanı Turgut'tan Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika

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