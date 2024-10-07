Silifke Belediye Başkanı Turgut'tan Esnaf Ziyareti ve Proje Vizyonu - Son Dakika
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Silifke Belediye Başkanı Turgut'tan Esnaf Ziyareti ve Proje Vizyonu

Silifke Belediye Başkanı Turgut\'tan Esnaf Ziyareti ve Proje Vizyonu

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, muhtarlarla birlikte bir araya gelerek esnafı ziyaret etti. Turgut, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışıyla ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışacaklarını belirtti.

07.10.2024 12:00  Güncelleme: 12:05
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(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Gazi ve Göksu mahalle muhtarları ile sabah kahvaltısında bir araya gelerek, esnafı ziyaret etti. Başkan Turgut, "Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek, ilçemizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimizi bu şekilde devam ettireceğiz" dedi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, sabah kahvaltısını Gazi Mahalle Muhtarı Kerim Gürbüz, Göksu Mahalle Muhtarı Ahmet Serin ve esnafla birlikte yaptı. Yapılacak her proje ve hizmette istişareye önem verdiklerini belirten Başkan Turgut, "Muhtarlarımızın, esnaf ve her kesimden vatandaşımızın görüş, öneri ve taleplerini dinliyor, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda çözüm üretiyoruz" diye konuştu.

"Muhtarlarımızı ve esnaflarımızı dinliyoruz"

Belediye hizmetlerinde esnaf ve vatandaşların memnuniyetinin kendisi için önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Turgut, "Yapılan her hizmet vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için olmalı. Halkımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler ve yapmış olduğumuz çalışmalarla, ilçemizi hak ettiği konuma kavuşturmak istiyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek, ilçemizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimizi bu şekilde devam ettireceğiz. Esnaf ve vatandaşlarımızın memnuniyeti her şeyden önce gelir" ifadelerini kullandı.

"Her zaman halkımızın içinde halkımızla beraber oluyoruz"

Esnafa uğrayarak, herkesle bire bir görüşen Başkan Turgut, "Silifke'miz o kadar hızlı değişiyor ve büyüyor ki buna hep birlikte şahit oluyoruz. Esnafımız, işverenimiz, yatırımcımız artık Silifke'mizi tercih ediyor. Yaptığımız hizmetleri esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz. Halkımızın içinde halkımızla beraber olup ziyaretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mustafa Turgut, Politika, Silifke, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke Belediye Başkanı Turgut'tan Esnaf Ziyareti ve Proje Vizyonu - Son Dakika

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