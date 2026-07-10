Silifke Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturması: 10 Tutuklu - Son Dakika
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Silifke Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturması: 10 Tutuklu

Silifke Belediyesi\'nde Rüşvet Soruşturması: 10 Tutuklu
10.07.2026 23:29
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Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

MERSİN'de Silifke Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma soruşturmasında, aralarında daha önce serbest bırakılan Belediye Başkan Yardımcısı Şeyma Savar Demren'in de bulunduğu 2 kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, belediyede görevli bazı kamu personelleri ile müteahhitlerin rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri iddia edildi. Soruşturma kapsamında alınan ihbarlar üzerine; MASAK raporları, banka hesap hareketleri, HTS ve PTS kayıtları mercek altına alındı.

Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla verdikleri ifadeler, belediyedeki yolsuzluğu ortaya çıkardı. İfadelerde, belediye ile iş yapan yüklenici firmalardan hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet ve menfaat talep edildiği, bazı görevlilere elden paralar teslim edildiği, doğrudan temin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı ve belediyeyle bağlantılı organizasyonlarda muvazaalı işlemler gerçekleştirildiği itiraf edildi. İtirafların, HTS-PTS kayıtları ve MASAK raporlarıyla da uyuştuğu saptandı.

Geçen 19 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinin yanı sıra Silifke Belediyesi hizmet binası ile Silifke Belediyespor Kulübü binasında da aramalar yapılmıştı. Aramalarda dijital materyallerin yanı sıra ihale ve imar evrakları, kullanıma hazır firma kaşeleri, mühürlenmiş teklif mektupları ile yüklü miktarda döviz ele geçirilmişti.

Operasyonun ilk dalgasında, aralarında Belediye Başkanı'nın da bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı. Son olarak serbest bırakılan Belediye Başkan Yardımcısı Şeyma Savar Demren ve belediye personeli Vehbi Turgut'un da tutuklanmasıyla, dosyada tutuklu sayısı 10'a ulaştı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Silifke Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturması: 10 Tutuklu - Son Dakika

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