Silifke Belediyesi'nden Annelere Çiçek Sürprizi

(MERSİN)- Silifke Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla annelere belediye serasında üretilen çiçeklerden dağıttı. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Annelerimiz, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamışlardır. Yüreklerindeki sınırsız sevgi ve sabırlarıyla dünyanın en kutsal varlıklarıdır" dedi.

Silifke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıt Meydanı'nda açılan stantta, anne ve anne adaylarına belediye serasında üretilen çiçekler hediye edildi. Kadife, zinna ve kufeya gibi mevsimlik çiçekleri alan anne ve anne adayları, Silifke Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Turgut'a bu anlamlı hediyelerden dolayı teşekkür etti.

"Annelerimizin varlığı bizlere en büyük hediye"

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Anneler Günü dolayısıyla annelerimize ve anne adaylarımıza çiçek takdim ederek, günlerini kutladık. Şüphesiz ki annelerimizin varlığı bizlere en büyük hediye. Hayata gözümüzü açtığımız andan itibaren sevgi dolu yüzü, merhameti ve şefkatiyle karşılaştığımız anneler, hayatımızın her alanında önemli bir yere sahip olduğu gibi annelik vazifesini de severek üstlenmişlerdir. Annelerimiz, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamışlardır. Yüreklerindeki sınırsız sevgi ve sabırlarıyla dünyanın en kutsal varlıklarıdır. Bu anlamlı günde Silifke Belediyesi olarak annelerimizi yalnız bırakmamak ve hoş bir seda bırakmak istedik.?Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın ve karşılıksız sevginin en güzel örneği annelerimizin ellerinden öpüyorum" dedi.