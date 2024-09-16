Silifke Belediyesi'nden Çalışanlarına Sucuk-Ekmek İkramı

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(MERSİN)- Silifke Belediyesi, çalışan personeli için sucuk-ekmek etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, personeline kendisinin hazırladığı sucuk ekmekleri ikram etti.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, belediye de çalışan personel ve aileleri için Sayağzı Mesire Alanı'nda sucuk-ekmek etkinliği düzenledi. Etkinliğe Personel ve aileleri ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut katıldı.

"Personelime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum"

Etkinlikte personeli ile bir araya gelerek göstermiş oldukları özveri ve emekler için onlara teşekkür eden Başkan Mustafa Turgut, "Belediyecilik bir takım işi ve bu takımın en göz önünde olan oyuncuları sizlersiniz. Sizlerin özverisi ve çabasıyla gerek yaz sezonunu gerekse 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalimizi başarıyla atlattık. Böylesi güzel etkinlikleri birlik beraberlik ve dayanışmayı pekiştirmesi açısından çok önemli buluyoruz ve her yıl geleneksel hale getirmeliyiz. Silifke Belediyesi olarak ilçe genelinde hiçbir ayrıcalık gütmüyoruz. Bir ekip ve bir bütün olarak kentimize en güzel hizmeti hep beraber gerçekleştiriyoruz. Tüm birimlerde çalışan personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, aileleriyle birlikte iyi eğlenceler diliyorum" diye konuştu.

Etkinlikte mangal başına geçerek personeline sucuk-ekmek dağıtan Başkan Turgut, personeli ve aileleriyle sohbet etti. Sayağzı Mesire Alanında düzenlenen etkinliğe katılan belediye personeli, Başkan Mustafa Turgut'a etkinlik için teşekkür etti.