Silifke Belediyesi'nden Dar Gelirli Vatandaşlara Kent Lokantası - Son Dakika
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Silifke Belediyesi'nden Dar Gelirli Vatandaşlara Kent Lokantası

Silifke Belediyesi\'nden Dar Gelirli Vatandaşlara Kent Lokantası

Silifke Belediyesi, dar gelirli vatandaşların bütçesine destek olmak amacıyla Kent Lokantası'nı hizmete açtı. Açılışta konuşan Başkan Mustafa Turgut, sosyal hizmetlere ağırlık vereceklerini belirtti.

18.01.2025 13:51  Güncelleme: 13:54
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(MERSİN) - Silifke Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşların bütçelerine destek olmak için hayata geçirdiği Kent Lokantası, törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Giderek artan yaşam maliyetlerine karşı halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer de "Halkın seçtiği Cumhuriyet Halk Partili başkanlar, belediye bütçesini kent lokantası, ulaşım, erzak, kreş, eğitim için ayırıyor" diye konuştu.

Silifke Belediyesi Kent Lokantası'nın açılışına CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, eski Mersin Milletvekili Ali Su, İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner, sanatçı Mersinli İsmail, CHP İlçe Başkanı Gökhan Arslan, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Açılışta Başkan Turgut ve CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, vatandaşlara yemek ikram etti.

Törende konuşan Başkan Turgut, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda dayanışmanın ve paylaşmanın da adresi olacak"

"Çok değerli misafirlerimiz, kıymetli hemşehrilerim. Böylesi önemli bir açılışta bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Aslında bu açılışta genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz düzeyinde yoğun bir katılım olacaktı ama biliyorsunuz İstanbul'daki gelişmeleri. Genel Başkanımız olmak üzere tüm genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimiz şu anda İstanbul'dalar. Genel Başkanımızın izni ile bugün bizi Talat Dinçer milletvekilimiz yalnız bırakmadı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben bu vesile ile Esenyurt Belediye Başkanımıza ve Beşiktaş Belediye Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyoruz ki hizmete devam... Biz kampanya süresince de sıkça bahsettik. Bu dönem ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar malum, enflasyon geçim sıkıntısı malum. Dolayısıyla bu dönemimizde sosyal hizmetlere ağırlık vereceğimizi belirttik ve şimdi de daha bir yılımız dolmadan belki de en önemli hizmetlerimizden birinin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin art arda hayata geçirdiği Kent Lokantası'nı Silifke ilçemizde de açmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Siz değerli vatandaşlarımızla lezzetli yemekleri en uygun fiyata sunmanın heyecanı ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Saray Mahallesi Taşucu Durağı yanında hizmet verecek lokantamız, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine katkı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olup, ekonomik ve sağlıklı yemek seçenekleri sunarak, halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Halkın belediyesi olarak, halkımızın en güzel şekilde yaşaması için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın yemek ihtiyaçlarını karşılayabileceği, sağlıklı ve dengeli beslenme imkanı bulacağı güzel bir mekan oluşturduk. Kent Lokantamız, sadece uygun fiyatlı yemeklerin sunulduğu bir yer olmayacak; aynı zamanda dayanışmanın ve paylaşmanın da adresi olacak. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak vatandaşlarımızın üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmek amacıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. 'İşimiz gücümüz Silifke' sloganıyla çıktığımız bu hizmette, siz değerli halkımızı paylaşmaya, bir ve beraber olmaya davet ediyorum."

Silifke Belediyesi tarafından hayata geçirilen diğer hizmet ve projeleri de anlatan Başkan Turgut, sosyal belediyecilik projelerinin devam edeceğini ve her yaştan, her gelir grubundan insanın ihtiyaçlarına hitap eden yeni projelerle halkın yanında olacaklarını belirtti.

"Bu zor günlerde birbirimize sıkı sıkıya sarılmalıyız"

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer ise "Halkın seçtiği Cumhuriyet Halk Partili başkanlar, belediye bütçesini kent lokantası, ulaşım, erzak, kreş, eğitim için ayırıyor. Silifke Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ve özellikle dar gelirli vatandaşların bütçelerine destek olmayı amaçladığı Kent Lokantası, Silifkemize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Açılışa katılan vatandaşlardan teşekkür

Açılışa katılan vatandaşlardan bazıları ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Muharrem Uslu: "Böyle bir hizmetin İlçemize gelmesi bizler için çok önemli. Uygun fiyata kaliteli ve sağlıklı yemek yiyebileceğiz. Özellikle ekonomik zorlukların giderek arttığı bu dönemde böyle bir hizmeti bizlere sunan Belediye Başkanımız Mustafa Turgut'a teşekkür ediyoruz."

- Ahmet Örs: "Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Öğrenciler için çok uygun bir yer olmuş. Özellikle yemeklerin hem sağlıklı hem de uygun fiyatlı olması bizim için büyük bir avantaj. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silifke Belediyesi'nden Dar Gelirli Vatandaşlara Kent Lokantası - Son Dakika

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