Silifke Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği

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(MERSİN) - Silifke Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan temizlik çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Ekipler, merkezde ve mahallelerde girmedik cadde ve sokak bırakmıyor.

Silifke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ana arter ve ara sokaklarda biriken ağaç dalları ve molozlar iş makineleri ile kaldırılırken, çöp konteynerleri de düzenli ve daha sık aralıklarla alınarak kötü koku yayılımının önüne geçiliyor. Daha güzel ve temiz bir ilçe görünümü için kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, bunların yanı sıra yeşil alanlarda da yabani ot temizliği, çim biçme, ağaç budama ve çevre düzenlemesi çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Mahallelerde belediye tarafından yürütülen çalışmaları fırsat buldukça yerinde inceleyen ve denetleyen Başkan Mustafa Turgut da çalışmaların devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Kentimize bağlı tüm mahallelerimize eşit bir şekilde hizmet veriyoruz. Birçok mahallemizde temizlik ekiplerimiz tarafından başlatılan çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlar temizlendi. Kent genelinde çalışmalarımız devam edecek. Silifke Belediyesi olarak yaz kış demeden ve mazeret üretmeden halkımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın talep ve sıkıntılarıyla ilgilenmeye devam edeceğiz. İlçe genelinde temizlik, park bahçe ve çöp toplama gibi hizmetlerimizin düzenli olarak yapılmasına ağırlık verdik."

Temizlik çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise "Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Turgut ve ekibine teşekkür ediyoruz. Cadde ve sokaklarımız pırıl pırıl oldu. Temizlik personelleri şarampol, refüj ve sokak araları bırakmadılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.