Silifke Belediyesi Öğrencilere Nakdi Yardım Yapacak

Güncel

(MERSİN)- Silifke Belediyesi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf düzeyinde öğrenim gören ve maddi yardıma ihtiyacı olan öğrenci ailelerine 9 ay boyunca toplam 13 bin 500 TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı.

Meclis toplantısını gerçekleştiren Silifke Belediyesi, almış olduğu kararla, maddi yardıma ihtiyacı olup 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıfta öğrenim gören öğrenci ailelerine destek olunacağına oy birliği ile karar verdi. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, nakdi yardımların ihtiyaç sahibi öğrenci ailelerine, 9 ay süresince her ay düzenli olarak verileceğini ifade etti.

"İhtiyaç sahibi öğrenci ailelerimizin destekçisi oluyoruz"

Olağan meclis toplantısında alınan nakdi yardım kararı ile ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Belediye Başkanı Mustafa Turgut, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Ekonomik sıkıntılar içerisinde okumaya çalışan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz ile ailelerini, bir nebze de olsa rahatlatacak olan nakdi yardımlarımızı, önceki dönemimizde olduğu gibi bu dönemde de sürdürmeye karar verdik. Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başvurular alınmakta olup, ailelerimize 9 ay boyunca toplam 13 bin 500 TL yardım yapacağız. Bu yardım ilçe sınırlarımız içerisinde ikamet eden, maddi olanakları kısıtlı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıfta okuyan ihtiyaç sahibi öğrenci ailelerine yönelik yapılacak bir yardımdır. Bu yardımlar ile maddi olanakları kısıtlı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına destek olabilmeyi hedefliyoruz. Yardımlarımızın geri ödemesi yoktur. Öğrencilerimizden tek isteğimiz derslerine odaklanmaları ve başarıları ile bizleri gururlandırmalarıdır. İmkanlarımız dahilinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."