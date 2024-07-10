Silifke Belediyesi Park ve Bahçelerde Bakım Çalışmaları

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(MERSİN) - Silifke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki park ve yeşil alanlarda bakım çalışması yapıyor.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, belediyenin sorumluluk sahasında yer alan orta refüj, park ve bahçeleri bakıma aldıklarını duyurdu. Belediye ekipleri, yeşil alanlarda toprak tesviye, çim serimi, bitkilendirme ve peyzaj uygulamalarını da sürdürüyor.

Çalışmalara ilişkin konuşan Başkan Turgut, şunları söyledi:

"Belediye ekiplerimiz, parklarımızı daha güzel, daha estetik ve bakımlı bir hale getiriyor. Kenti gösteren en önemli unsurlar park ve bahçelerdir. Mahallelerimizde yeşil alanlarımızda peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Park ve bahçelerimize yeni oyun alanları, spor aletleri tahsis ederek, çocuklarımızın sağlıklı, huzur ve güven içerisinde oynayabileceği yeni mekanları hizmete sunuyoruz. Bununla birlikte farklı yaş gruplarındaki vatandaşımızın spor aktivitelerini rahatça yerine getirebileceği, oturabileceği, dinlenebileceği yeşil alanlarımızı da artırarak ilçemizi daha yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz."