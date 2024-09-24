Silifke Belediyesi Yol Bakım Çalışmalarına Hız Verdi

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(MERSİN) - Silifke Belediyesi ekipleri, Kocaoluk Mahallesi'nde malzemeli yol bakım çalışması yaptı. Başkan Mustafa Turgut, "Yol girmemiş, hizmet almamış bir tek mahalle bile bırakmayacağız" dedi.

Silifke Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Kocaoluk Mahallesi'nin yollarında bakım çalışması gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki hizmetlerin yanı sıra mahallelerde yapılan hizmetleri de yerinde denetleyen Başkan Mustafa Turgut, devam eden çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Kent genelinde ve farklı noktalarda devam eden belediye hizmetlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Bir mahallemizde parklar yapılırken başka bir mahallemizde parke döşeme, yol açma, asfaltlama ve yol bakım çalışmalarımız oluyor. Plan ve program dahilinde yaptığımız bu çalışmaların hepsini bizzat yerinde görüp inceleyerek, muhtar ve vatandaşlarımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Öncelikle halkımızın ulaşımında sıkıntıya neden olan kullanışsız yollarımızı genişleterek, mevcut bozuk yollarımızın da bakımını yapıyoruz. Vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza hizmetlerimizde verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri daha mutlu ediyor. Yol girmemiş, hizmet almamış bir tek mahalle bile bırakmayacağız. Silifke Belediyesi olarak kent ve kırsal mahalle ekiplerimizle çalışmalarımıza hız verdik. Silifke merkezi başta olmak üzere 88 mahallemizde yollarımızı ve sokaklarımızı bir bir inceliyor ve çalışmalarımızı plan dahilinde tamamlıyoruz. Hizmetlerimizin mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."