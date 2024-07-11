Silifke Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

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(MERSİN)- Silifke Belediyesi, ilçede ve ilçenin kırsal mahallelerinde yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Silifke Belediyesi, vatandaşların talep ve sıkıntılarına çözüm üreterek, arazi yollarındaki bakım ve düzenleme faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye, bir yandan mahalle sakinlerinin talebi olan yollarda stabilize bakım çalışmasını gerçekleştirirken, diğer yandan da kepçe ve kamyonlarla arazi yollarının bakımını yapıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, faaliyetlere ilişkin başkan yardımcıları ve teknik personelden bilgi aldı.

Başkan Mustafa Turgut, şunları söyledi:

"İlçe genelinde ve farklı noktalarda devam eden Belediye hizmetlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Bir mahallemizde parklar yapılırken başka bir mahallemizde parke döşeme, yol açma, asfaltlama ve yol bakım çalışmalarımız oluyor. Plan ve program dahilinde yaptığımız bu çalışmaların hepsini bizzat yerinde görüp inceleyerek, muhtar ve vatandaşlarımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Öncelikle halkımızın ulaşımında sıkıntıya neden olan kullanışsız yollarımızı genişleterek, mevcut bozuk yollarımızın da bakımını yapıyoruz. Vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza hizmetlerimizde verdikleri destekten dolayı bir kez daha teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri daha mutlu ediyor. Yol girmemiş, hizmet almamış bir tek mahalle bile bırakmayacağız. Silifke Belediyesi olarak ekibimiz hazır ve çalışmalarımıza kapsamlı bir şekilde hız verdik. Silifke merkezi başta olmak üzere 88 mahallemizde yollarımızı ve sokaklarımızı bir bir inceliyor ve bakım çalışmalarımızı plan dahilinde tamamlıyoruz. Hizmetlerimizin mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."