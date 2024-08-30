Silifke Belediyesi Zafer Bayramı Konseri - Son Dakika
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Silifke Belediyesi Zafer Bayramı Konseri

Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Bayramı Konseri'nde Hüseyin Turan sahne aldı. Etkinlikte ayrıca Belediye Halk Oyunları ekibi de gösteri sundu.

30.08.2024 10:03  Güncelleme: 11:23
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(MERSİN) - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Bayramı Konseri'nde, Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Hüseyin Turan sahne aldı.

Silifke Belediyesi tarafından Gökbelen Yaylası'ında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında halk müziğinin sevilen isimlerinden Hüseyin Turan sahne alarak, sevenleriyle bir araya geldi. Gökbelen Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, Belediye Halk Oyunları ekibi de gösteri sahneledi.

Bu toprakları vatan yapan kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut,  şunları söyledi:

"Ağustos ayı Türk milleti için zaferler ayıdır. Altın sayfalarımız ağustos ayında yazılmıştır. Anafartalar Zaferi, Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Zafer Bayramı, bu toprakların bizlere ebedi vatan yapıldığı bayramlardır. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü nedeni ile belediyemiz tarafından düzenlenen Zafer Bayramı konseri büyük bir ilgi gördü. Topluma ve sanata olan duyarlılığıyla örnek gösterilebilecek ünlü sanatçımız Hüseyin Turan'ı burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz."

Turan ise "Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Beni sizlerle buluşturan Belediye Başkanı'mız Mustafa Turgut'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silifke Belediyesi Zafer Bayramı Konseri - Son Dakika

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