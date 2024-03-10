Mersin\'in Silifke ilçesinde \'Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri\' düzenlendi

Avusturya'daki Schonbrunn Hayvanat Bahçesi, panda işbirliğini sürdürmeye devam edecek

Avusturya'daki Schonbrunn Hayvanat Bahçesi, Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği (CWCA) ile panda işbirliğini sürdürmeye istekli olduğunu açıkladı. Her iki taraf da yeni bir anlaşma için görüşmelere başladı. Schonbrunn Hayvanat Bahçesi, dünyada dev pandaların yaşadığı birkaç hayvanat bahçesinden biri olarak biliniyor.