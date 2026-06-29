Silifke Belediye Başkanı CHP'li Oğuzhan Kökten Oldu - Son Dakika
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Silifke Belediye Başkanı CHP'li Oğuzhan Kökten Oldu

29.06.2026 16:59  Güncelleme: 17:45
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CHP'li Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde CHP'nin adayı Oğuzhan Kökten, 18 oyla belediye başkan vekilliğine getirildi.

(MERSİN) - CHP'li Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan seçimlerde CHP grubunun adayı Oğuzhan Kökten belediye başkan vekilliğine getirildi.

Silifke Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimlerine 29 meclis üyesi katılarak oy kullandı. CHP grubunun aday gösterdiği Oğuzhan Kökten ilk ve ikinci turda 19 oy, AKP ve MHP'nin ortak adayı Mehmet Özel ise 10 oy aldı.

İlk iki turda 3'te 2 nitelikli çoğunluğa hiçbir adayın ulaşamaması üzerine yapılan ve salt çoğunluk aranan son tur oylamada Kökten, 18 oyla Silifke Belediye Başkan Vekilliği'ne getirildi.

Kökten, seçimin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Başkanımız Mutafa Turgut en kısa zamanda aramıza katıldığında bu bayrağı kendisine teslim edeceğimi bilmenizi istiyorum" dedi.

Kökten, başkan vekilliği sürecinde kendisine destek veren parti yöneticilerine ve 18 CHP'li belediye meclisi üyesine teşekkür etti. Kökten, "Mustafa Turgut Başkanımızın selamlarını iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye binasında toplanan partililer, şu an tutuklu olan Mustafa Turgut'un seçim dönemindeki "Tek umut, Mustafa Turgut" sloganını attı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve CHP Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz da seçimden önce belediyeye giderek Oğuzhan Kökten'e destek verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silifke Belediye Başkanı CHP'li Oğuzhan Kökten Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Neşe Oktn Neşe Oktn:
    Ya niye şimdi oldu bunu, daha önce yapılamaz mıydı ya ?? 0 0 Yanıtla
  • Hasan Kor Hasan Kor:
    Bu tür değişikliklerin ardından yönetimin düzgün işleyip işlemeyeceğini merak ediyorum açıkçası. Başkanın tutuklanması zaten zor bir durum ama şimdi vekil olarak yönetim sağlanacak. Umut ederiz Silifke'nin sorunları çözülür ve vatandaşlar hizmet görür. Bundan sonra başka gelişmeler olup olmayacağını zaman gösterecek. 0 0 Yanıtla
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