Silifke Belediye Başkanı CHP'li Oğuzhan Kökten Oldu

(MERSİN) - CHP'li Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan seçimlerde CHP grubunun adayı Oğuzhan Kökten belediye başkan vekilliğine getirildi.

Silifke Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimlerine 29 meclis üyesi katılarak oy kullandı. CHP grubunun aday gösterdiği Oğuzhan Kökten ilk ve ikinci turda 19 oy, AKP ve MHP'nin ortak adayı Mehmet Özel ise 10 oy aldı.

İlk iki turda 3'te 2 nitelikli çoğunluğa hiçbir adayın ulaşamaması üzerine yapılan ve salt çoğunluk aranan son tur oylamada Kökten, 18 oyla Silifke Belediye Başkan Vekilliği'ne getirildi.

Kökten, seçimin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Başkanımız Mutafa Turgut en kısa zamanda aramıza katıldığında bu bayrağı kendisine teslim edeceğimi bilmenizi istiyorum" dedi.

Kökten, başkan vekilliği sürecinde kendisine destek veren parti yöneticilerine ve 18 CHP'li belediye meclisi üyesine teşekkür etti. Kökten, "Mustafa Turgut Başkanımızın selamlarını iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye binasında toplanan partililer, şu an tutuklu olan Mustafa Turgut'un seçim dönemindeki "Tek umut, Mustafa Turgut" sloganını attı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve CHP Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz da seçimden önce belediyeye giderek Oğuzhan Kökten'e destek verdi.