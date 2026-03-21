Silifke\'de Dolu ve Fırtına, Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan dolu ve fırtına nedeniyle tarım alanları zarar gördü.

İlçede gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde şiddetini arttırdı.

Dolu ve fırtınanın yanı sıra hortumun da etkili olduğu çok sayıda mahallede, sebze ve meyve ekili alanlar zarar gördü, bazı seralar yıkıldı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, zarar gören tarım alanlarında incelemede bulundu.

Üreticilerinden bilgi alan Gezer, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Silifke Ziraat Odasından yapılan açıklamada, Atayurt ve Arkum mahalleleri ile Gazi Çiftliği bölgesinde muz, çilek, domates, kavun, yaban mersini ve ahududu seralarının fırtına, dolu ve hortumdan etkilendiği belirtildi.