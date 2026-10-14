Silifke'de kayıp 50 yaşındaki kişinin aracı bulundu, aramaya AFAD da destek veriyor - Son Dakika
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Silifke'de kayıp 50 yaşındaki kişinin aracı bulundu, aramaya AFAD da destek veriyor

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Silifke\'de kayıp 50 yaşındaki kişinin aracı bulundu, aramaya AFAD da destek veriyor
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Mersin Silifke'de ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 50 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı. Kişinin 33 R 7224 plakalı aracı Mersin Köprüsü yakınlarında park halinde bulunurken, polisin yürüttüğü çalışmaya itfaiye ve AFAD ekipleri destek veriyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 50 yaşındaki kişi aranıyor.

Mersin Barosu'na kayıtlı 50 yaşındaki avukat Remzi Meydan'dan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Meydan'ın 33 R 7224 plakalı aracını Mersin Köprüsü yakınlarında park halinde bulan polis ekipleri bölgedeki çalışmayı genişletti.

Meydan'ın bulunması adına yürütülen çalışmalara itfaiye ve AFAD ekipleri de destek veriyor.

Kaynak: AA
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