Mersin'in Silifke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Taşucu Mahallesi'ndeki makilik henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 4 arazöz yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 dönüm alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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