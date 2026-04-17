Silifke\'de öğrenciler belediyeyi ziyaret etti

Mersin'in Silifke ilçesinde ilkokul öğrencileri, yerel yönetim çalışmaları hakkında bilgi edinmek amacıyla Silifke Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Gazipaşa, Yeşilovacık, Şehit Barbaros Yılmaz ve Ahmet Necati Hancıoğlu ilkokullarından gelen öğretmen ve öğrencileri meclis salonunda ağırladı.

Öğrencilere belediyenin hizmet verdiği alanlar ve şehirde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Turgut, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın bilinçli, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.